Η προσωπική ζωή της Σίσσυς Χρηστίδου βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ξανά στο επίκεντρο, καθώς μια νέα κοινή διαδικτυακή παρουσία με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο αναζωπύρωσε τις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι.

Η παρουσιάστρια περνά τις τελευταίες εβδομάδες στην Κέρκυρα μαζί με τους γιους της, και αγαπημένα της πρόσωπα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Στέφανος Νεδέλκος, που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στο νησί, είναι το πρόσωπο με το οποίο φημολογείται ότι έχει έρθει κοντά το τελευταίο διάστημα.

Αφορμή για νέα σχόλια στάθηκε μια ανάρτηση από τα γενέθλια της βαφτιστήρας της παρουσιάστριας, Έιντας, κόρης της στενής φίλης και κουμπάρας της, Χριστίνας Κοντοβά. Η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη γιορτή, ενώ λίγο αργότερα ο Στέφανος Νεδέλκος ανέβασε και εκείνος φωτογραφία με τη μικρή, στέλνοντάς της δημόσια ευχές για τα γενέθλιά της.

Η συγκεκριμένη σύμπτωση ενίσχυσε τα σενάρια περί στενής σχέσης ανάμεσά τους, αν και μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις φήμες που κυκλοφορούν.

Govastiletto.gr – Ερωτευμένη ξανά η Σίσσυ Χρηστίδου – Ποιος είναι ο άντρας που μπήκε στη ζωή της;