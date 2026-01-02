Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε να υποδεχτεί το 2026 στη Θεσσαλονίκη, περνώντας τις πρώτες στιγμές του νέου έτους κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η παρουσιάστρια του Mega βρέθηκε δίπλα στον πατέρα της και τον αδελφό της, απολαμβάνοντας ζεστές, οικογενειακές στιγμές γεμάτες γέλιο και χαρά.

Η Σίσσυ Χρηστίδου φροντίζει να περνάει χρόνο με τον πατέρα της, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που την έχουμε δει να αναφέρεται σε εκείνον μέσα από τις εκπομπές και τα social media.

Το πρωί της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram την πρώτη της φωτογραφία για τη νέα χρονιά, ποζάροντας στο πλευρό του πατέρα της.

Η παρουσιάστρια φαίνεται να ξεκινά το νέο έτος με αισιοδοξία και οικογενειακή ζεστασιά, αποδεικνύοντας ότι οι μικρές στιγμές με τα αγαπημένα πρόσωπα είναι εκείνες που μένουν αξέχαστες.

