Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κέρκυρα απολαμβάνει η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η παρουσιάστρια επέλεξε το Ιόνιο για στιγμές χαλάρωσης, ενώ συνεχίζει να μοιράζεται εικόνες από το ταξίδι της στα social media.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις της, φωτογραφήθηκε στο Λιστόν, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας, επιλέγοντας ένα άκρως καλοκαιρινό σύνολο.

Το στοιχείο που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα, όμως, ήταν η τσάντα που ολοκλήρωνε την εμφάνισή της. Η παρουσιάστρια επέλεξε μία ψάθινη τσάντα οίκου Saint Laurent, διακοσμημένη με τη χαρακτηριστική χρυσή αλυσίδα και το εμβληματικό λογότυπο του brand.

Το συγκεκριμένο αξεσουάρ θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς designer επιλογές της σεζόν και η αξία του αγγίζει τα 2.750 ευρώ!

Παράλληλα με τις εμφανίσεις της, το τελευταίο διάστημα συνεχίζονται και οι φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή, καθώς δημοσιεύματα τη συνδέουν με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια δημόσια επιβεβαίωση από την ίδια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

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