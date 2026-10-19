Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Δημήτρη Παπανώτα βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της σχολίασαν τις πρόσφατες δηλώσεις του δημοσιογράφου, αλλά και την εξέλιξη της υπόθεσης, μετά τις αιχμές που διατυπώθηκαν για την επαγγελματική πορεία της δημοσιογράφου.

Η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση που κράτησαν οι συνεργάτες της Φωτεινής Πετρογιάννη, εκφράζοντας την άποψη πως θα έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί πιο ξεκάθαρα νωρίτερα.

Το σχόλιο για τη στάση των συνεργατών της Φωτεινής Πετρογιάννη

Η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στην παρέμβαση της Κέλλυς Χεινοπώρου, τονίζοντας πως, κατά τη γνώμη της, έκανε αυτό που θα περίμενε να έχει συμβεί από την ομάδα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Η Κέλλυ Χεινοπώρου έκανε αυτό που κατά τη γνώμη μου έπρεπε να είχε συμβεί μπροστά στη Φωτεινή από τους συνεργάτες της. Δεν ένιωσα κανένας να το κάνει αυτό και λυπάμαι. Μπράβο στην Κέλλυ, μου άρεσε πολύ που το πήρε πάνω της και έβαλε τα πράγματα, έτσι όπως η ίδια ένιωθε, στη θέση τους. Με προσωπική άποψη, προσωπική γνώμη, λέγοντας για τη Φωτεινή δυο κουβέντες που δεν ένιωσα ότι ειπώθηκαν από κανέναν», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Μπορείς να το μαζέψεις όλο αυτό»

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην ανάρτηση του Δημήτρη Παπανώτα, επισημαίνοντας πως θα μπορούσε να ανακαλέσει ή να διευκρινίσει όσα είχε γράψει, ώστε να περιοριστούν οι αντιδράσεις.

«Όταν λες κάτι που θα προκαλέσει αντιδράσεις… Θα πρέπει τότε να μην προκαλείς κι εσύ, αν δεν θες να προκαλείς αντιδράσεις. Θα μπορούσε να το ανακαλέσει, να το διορθώσει, αλλά επιλέγει να μην το κάνει. Αυτό που επιλέγει να κάνει είναι να πει “μην το σχολιάσετε”. Μπορείς να το μαζέψεις όλο αυτό, αλλά επιλέγει να μην το κάνει», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Ωστόσο, θέλησε να ξεκαθαρίσει και ένα συγκεκριμένο σημείο της υπόθεσης, διευκρινίζοντας πως ο Δημήτρης Παπανώτας δεν είπε ο ίδιος ότι η Φωτεινή Πετρογιάννη είχε συνάψει ερωτική σχέση με κάποιον προκειμένου να προχωρήσει επαγγελματικά. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη αναφορά έγινε αργότερα στην εκπομπή, αλλά όχι από τον ίδιο.

«Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης δεν είπε ποτέ ότι η Φωτεινή ξάπλωσε με κάποιον. Αυτό ειπώθηκε μετά στην εκπομπή, αλλά όχι από τον Δημήτρη. Για να μην τα μπερδεύουμε και να μην του χρεώνουμε πράγματα που δεν είπε. Υπονόησε σαφώς κάτι, έθιξε τη Φωτεινή, η Φωτεινή έχει κινηθεί νομικά, αλλά δεν είπε αυτό που κατάλαβαν κάποιοι», κατέληξε η παρουσιάστρια.