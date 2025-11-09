Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της, Μιχαήλ – Άγγελο, με αφορμή την ονομαστική του γιορτή, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα: «Χρόνια πολλά λατρεία μου».

Η παρουσιάστρια του Mega έχει δύο γιους από τον γάμο της με τον Θοδωρή Μαραντίνη και συχνά μέσα από την εκπομπή της και τις συνεντεύξεις της μοιράζεται στιγμές από την οικογενειακή της ζωή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό OK!, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για τα παιδιά της: «Αισθάνομαι πολύ τυχερή που αυτά τα παιδιά µε διάλεξαν για μητέρα τους. Είμαι πολύ υπερήφανη γι’ αυτά. Είναι εξαιρετικά αγόρια, χαρούμενα παιδιά και η δική τους χαρά και ανεμελιά μου δίνει δύναμη και κουράγιο ότι κάτι πάει καλά. Αυτό κρατάω».

