Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή κίνηση του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου πριν την πρεμιέρα στο Mega

Η Σίσσυ Χρηστίδου έζησε μια από τις πιο ιδιαίτερες πρεμιέρες της, αφού η επιστροφή της με το «Χαμογέλα και Πάλι» δεν σηματοδότησε μόνο την έναρξη μιας ακόμη τηλεοπτικής σεζόν.

Η παρουσιάστρια είχε ένα επιπλέον λόγο να χαμογελά, καθώς στο πλευρό της, έστω και από απόσταση, βρισκόταν ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος, ο άνθρωπος που τους τελευταίους μήνες έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην προσωπική της ζωή.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος έχουν επιλέξει, μέχρι σήμερα, να κρατούν χαμηλούς τόνους γύρω από τη σχέση τους. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η παρουσιάστρια δεν είχε κανένα λόγο να κρύψει τη χαρά της και μοιράστηκε στον αέρα της πρεμιέρας μια τρυφερή κίνηση του αγαπημένου της. Ο Στέφανος φρόντισε από την Κέρκυρα, όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά, να στείλει τη δική του «αγκαλιά» στην Αθήνα, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του δεν του επέτρεψαν να βρίσκεται δίπλα της στα παρασκήνια.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα του «Χαμογέλα και Πάλι», η Σίσσυ Χρηστίδου δέχθηκε μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη από τον σύντροφό της. Μια κίνηση που την έκανε να χαμογελά και να του στείλει ένα φιλί στον αέρα, δείχνοντας ότι πλέον αισθάνεται αρκετά άνετα ώστε να μοιράζεται μικρές στιγμές της προσωπικής της ευτυχίας με το τηλεοπτικό κοινό.

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govastiletto.gr – «Μια και σήμερα…»: Η Σίσσυ Χρηστίδου μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα στην καθημερινή ζώνη του Mega