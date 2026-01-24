Η τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρνοντας αλλαγές στον τρόπο επανεξέτασης δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τη γονική μέριμνα ανηλίκων, έχει προκαλέσει, όπως είναι επόμενο, αντιδράσεις στο δημόσιο διάλογο.

Η συζήτηση πήρε γρήγορα πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις, αφού η τροπολογία χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «φωτογραφική», με το επιχείρημα ότι σχετίζεται άμεσα με την προσωπική δικαστική διαμάχη της Υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, με τον πρώην σύζυγό της, Μίνω Μάτσα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία έχει βρεθεί στα δικαστήρια με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη για τη συνεπιμέλεια των δύο γιων τους, τοποθετήθηκε για το θέμα το πρωί του Σαββάτου 24 /1, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

«Καλά εγώ παιδιά αρνούμαι, ειλικρινά τώρα σας το λέω, αρνούμαι να πιστέψω ότι μιλάμε για ένα τέτοιο σύστημα, που ο καθένας πάει και βάζει το χέρι του… Δηλαδή δεν μπορεί να το συζητάμε αυτό τώρα σοβαρά, ότι υποθέτουμε ότι κάποιος έχει βάλει το χέρι του και έχει πάει να ρυθμίσει… Σαν Έλληνας πολίτης αρνούμαι να το συζητήσω σε αυτή τη βάση.

Στη βάση του νόμου αυτής της ρύθμισης που συζητάμε, η ρύθμιση, κατά τη δική μου γνώμη έχει μια λογική. Και ποια είναι αυτή η λογική; Ότι η απόφαση που θα βγει να μην εκτελεστεί άμεσα, δηλαδή αν τα παιδιά μένουν εδώ και βγει μια απόφαση, μέχρι να γίνει το εφετείο, που στα οικογενειακά δικαστήρια αυτά γίνονται γρήγορα, δεν γίνονται σε δύο-τρία χρόνια, γίνονται σε δύο-τρεις μήνες. Να μην αλλάζει το παιδί καθεστώς συνέχεια. Δηλαδή να γίνει αναστολή της αλλαγής του καθεστώτος μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο πού θα μένει το παιδί και πώς θα μένει. Αυτό ουσιαστικά λέει ο νόμος. Καταλαβαίνω γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο θόρυβος, γιατί έγινε η χρήση από την Όλγα Κεφαλογιάννη αμέσως» ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Πάντα υπάρχουν δύο πλευρές. Το θέμα είναι ότι εδώ μας δίνει και κάποιες πληροφορίες η κυρία Κεφαλογιάννη, δηλαδή ότι τα παιδιά είναι τεσσάρων ετών και αλλάζουν κάθε δύο μέρες σπίτι. Αυτό και βάσει κοινής λογικής είναι πάρα πολύ βίαιο. Δεν ξέρω.

Ακόμα και εναλλασσόμενη κατοικία, αν ένα δικαστήριο την αποφασίσει, δεν μπορεί να το κάνει εβδομάδα παρά εβδομάδα; Δηλαδή τι είναι τα παιδιά; Μπαλάκι; Ανά δύο μέρες να πηγαίνω από το ένα σπίτι στο άλλο; Κατάλαβες τι σου λέω;

Βάλαμε ένα σκανδιναβικό πλαίσιο στην ελληνική οικογένεια που δεν αποτελείται από Σκανδιναβούς γονείς, η αλήθεια είναι αυτή… Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι για αυτό, να μη χρησιμοποιείται αυτός ο νόμος για άλλους τρόπους και εγώ θέλω να πιστεύω ότι τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αυτή την αξιολόγηση, την ορθή κρίση, να καταλαβαίνουν πότε κρύβονται άλλα κίνητρα από πίσω. Βέβαια εδώ απ’ ό,τι ξέρω η κυρία Κεφαλογιάννη δεν ζητάει ούτε διατροφή, δηλαδή αφορά το δικαστήριο των παιδιών αυτή η όλη ιστορία. Την επιμέλεια, τη γονική μέριμνα, είναι κοινή η γονική μέριμνα έτσι κι αλλιώς.

Πρέπει να έχουμε οικογενειακά δικαστήρια, παιδιά. Κι αν κάτι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη Βουλή, είναι αυτός ο αγώνας» συμπλήρωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Κόλαφος κατά του Γιάνη Βαρουφάκη – «Εξοργίστηκα! Είναι μια επικίνδυνη δήλωση»