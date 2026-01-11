Οι δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη ότι στο παρελθόν έχει δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες και ότι ήταν μια εκπληκτική εμπειρία προκάλεσαν σάλο πριν μερικές ημέρες.

Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε σήμερα, Κυριακή 11/1, μέσα από την εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι» τα όσα δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Μέρα25.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε, μεταξύ άλλων: «Εξοργίστηκα με τη δήλωση, δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτή η περιγραφή και δεν έχει να κάνει με το αν είναι στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση. Είναι μια επικίνδυνη δήλωση, δεν θα έπρεπε να ακούγονται τέτοιου είδους δηλώσεις διαφήμισης των ναρκωτικών. Ήταν πολύ οριακό όλο αυτό. Όταν έχουμε δημόσιο λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και έχει σημασία τι λέμε, δεν βγαίνουμε να λέμε την αλήθεια μας όποια κι αν είναι».

