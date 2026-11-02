Η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» απασχόλησε την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της να σχολιάζουν τις αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε, μάλιστα, πως η συγκεκριμένη οργάνωση είχε προσεγγίσει και πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, στέλνοντάς τους μηνύματα με σκοπό να ζητήσει τη στήριξή τους.

«Μας έχει προσεγγίσει όλους, σε όλους μας έχει στείλει μηνύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της παρουσιάστριας

Η Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την υπόθεση, επισημαίνοντας πως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη από βοήθεια, αλλά και άλλοι που εκμεταλλεύονται την προσφορά και την εμπιστοσύνη τους.

«Είναι τρομακτικό και το πιο τρομακτικό από όλα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που όντως χρειάζονται βοήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να τη δώσουν και από την άλλη υπάρχουν οι άνθρωποι που μπαίνουν στη μέση και όλη αυτή η βοήθεια εξαφανίζεται και εξατμίζεται», σχολίασε.

Παράλληλα, αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μην έχει υπάρξει έλεγχος, από τη στιγμή που η δραστηριότητα της οργάνωσης ήταν δημόσια και είχε προσεγγίσει τόσο κόσμο.

«Όταν λοιπόν όλα αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια όλων μας, σε όλους μας έχει στείλει μηνύματα αυτός ο λογαριασμός. Μας έχει προσεγγίσει όλους. Άρα πώς γίνεται να γίνεται αυτό τόσο ανοιχτά και τόσο δημόσια, και να μην έχει ελεγχθεί ένας άνθρωπος;», είπε.

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