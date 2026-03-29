Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε τις πρόσφατες αναρτήσεις στα social media του Γιώργου Λιάγκα, με αφορμή τις τηλεθεάσεις των εκπομπών τους και τα story που ανέβασε ο παρουσιαστής σχετικά με το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του για τη Μαρινέλλα.

Συγκεκριμένα, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» ότι αναρωτήθηκε αν ο ίδιος διαχειρίζεται προσωπικά τον λογαριασμό του: «Μπορεί κάποιος άλλος να τρέχει τα social media του. Δεν μιλάω για τις φωτογραφίες, αλλά βλέπω Story που ανέβηκε χθες με τίτλο “Ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρετάει τη Μαρινέλλα”. Το ανεβάζεις αυτό αν είσαι ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας;»

Η παρουσιάστρια τόνισε πως ο Γιώργος Λιάγκας δεν είναι ο τύπος ανθρώπου που ασχολείται καθημερινά με τα social media για να δημιουργεί ρεαλιστικό περιεχόμενο, υπονοώντας ότι υπάρχει κάποιος πίσω από τον λογαριασμό που χειρίζεται τις αναρτήσεις: «Θεωρώ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος από πίσω που διαχειρίζεται τα social media του».

Με αυτή τη δήλωση, η Σίσσυ Χρηστίδου άφησε να εννοηθεί πως πολλές φορές τα posts των παρουσιαστών μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν προσωπικά τη γνώμη ή την άποψή τους, αλλά την εικόνα που θέλει να προβάλει η ομάδα που διαχειρίζεται τους λογαριασμούς τους.

