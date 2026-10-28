Την έντονη ανησυχία της για το μήνυμα που μπορεί να εκπέμπει η πρόσφατη δικαστική απόφαση στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη εξέφρασε η Σίσσυ Χρηστίδου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Στο πλατό βρέθηκε ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, με τον οποίο η παρουσιάστρια συζήτησε την καταδίκη της γυναίκας που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό.

Η ανησυχία της Σίσσυς Χρηστίδου

Η παρουσιάστρια έθεσε το ζήτημα της δυσκολίας απόδειξης τέτοιων υποθέσεων, αναρωτώμενη ποιες επιλογές έχει μια γυναίκα που καταγγέλλει έναν βιασμό αρκετά χρόνια μετά, χωρίς να διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία.

«Το μήνυμα δεν σας προβληματίζει; Εμάς το μήνυμα μάς τρομάζει περισσότερο από όλα», ανέφερε, προσθέτοντας: «Τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα σε αυτή την περίπτωση, που έχει υποστεί βιασμό πριν από 10 χρόνια και δεν έχει τις αποδείξεις; Να το καταπιεί και να κοιμάται με αυτό το βράδυ στο μαξιλάρι της;».

Η απάντηση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι κάθε καταγγελία εξετάζεται ως προς τη βασιμότητά της και ότι, όταν δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, ο κατηγορούμενος ενδέχεται να αθωωθεί.

«Όταν γίνεται μια καταγγελία, ερευνάται η βασιμότητά της. Αν δεν μπορούμε να την τεκμηριώσουμε, θα υπάρχουν καταγγελίες και θα αθωωθεί ο κατηγορούμενος», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι πιθανότητες δικαίωσης μιας γυναίκας είναι ελάχιστες όταν υπάρχει μόνο η καταγγελία της.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε νέα αντίδραση από τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία εξέφρασε τον προβληματισμό της για το ενδεχόμενο να αποθαρρύνονται γυναίκες από το να καταγγείλουν περιστατικά βιασμού, φοβούμενες ότι δεν θα μπορέσουν να τα αποδείξουν.

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