Σίσσυ Χρηστίδου: Ο άγνωστος τσακωμός με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου – «Έχουμε τσακωθεί γιατί ήθελε να…»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους σχετικά με την κακή στιγμή που είχαν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Μαριέττα Χρουσαλά, στην εκπομπή Πολύ την Κυριακή, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τη μόνη φορά που είχε τσακωθεί με τον παρουσιαστή: «Ο Γρηγόρης ανήκει στην κατηγορία του άστρου. Σπάει το γυαλί, μπαίνει μέσα στο σπίτι σου, είναι δικός σου άνθρωπος, δικό σου παιδί. Είναι χάρισμα που το έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Είναι αυτόφωτος».

Η παρουσιάστρια τόνισε στον τηλεοπτικό αέρα: «Εγώ έχω τσακωθεί με τον Γρηγόρη γιατί ήθελε να ντυθώ χανουμάκι. Και του έλεγα “που θα βγάλω την κοιλιά μου έξω;”. Δεν ήθελα να ντυθώ τίποτα. Είχε σκεφτεί ένα σκετς εκείνη τη μέρα και ήρθε ο στυλίστας και μου λέει αυτά θα βάλεις και του είπα “να πας να του πεις ότι εγώ δεν ντύνομαι χανουμάκι”».

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Ποιο νησί επέλεξε για να περάσει το Πάσχα – Οι πρώτες εικόνες