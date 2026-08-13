Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της, Φίλιππος-Ραφαήλ έγινε 18 – Η τρυφερή εξομολόγηση της παρουσιάστριας

Με σκέψεις και συναισθήματα που συγκινούν, η Σίσσυ Χρηστίδου περιγράφει την ημέρα της γέννησης του γιου της, φτάνοντας μέχρι την σημερινή μέρα ενηλικίωσής του. Χαρακτηριστικά έγραψε: «13 Αυγούστου 2008 Σπάνε τα νερά μου και μαζί τους πάει να σπάσει και η καρδιά μου. Περιμένω να σε κρατήσω, περιμένω να σε γνωρίζω. Αγωνία, λαχτάρα, χαρά, τρόμος, ενθουσιασμός, πανικός, προσμονή, συγκίνηση, φόβος, ανυπομονησία και η απόλυτη ευτυχία. Έρχεσαι στη ζωή 18 ώρες μετά. Και γεμίζεις για πάντα τη ζωή μου με φως! Σήμερα βγαίνεις στην ενήλικη ζωή 18 χρόνια μετά. Και νιώθω ακριβώς τα ίδια συναισθήματα».

«Δεν ήξερα τι είναι αγάπη μέχρι να γεννηθείς εσύ. Σ’ ευχαριστώ για την υπέροχη αυτή διαδρομή, για τον τρόπο που πλημμύρισες την ψυχή μου με αλήθεια. Και για την δύναμη που μου έμαθες να έχω. Για όσα με βοήθησες να αντέχω. Είσαι το πιο σπουδαίο μου μάθημα. Συγγνώμη για όσα λάθη μπορεί να έκανα. Εύχομαι να ήταν λιγοστά».

«Ελπίζω μόνο όλη αυτή την αγάπη που νιώθω να την έλαβες. Και να είναι καύσιμο για όλη την ζωή που τώρα ξεκινά με εσένα στο τιμόνι. Νιώθω σίγουρη, ασφαλής και περήφανη. Πέτα ψηλά, ακόμα πιο ψηλά από όσο ονειρεύεσαι, και μη αφήσεις κανέναν να σε σταματήσει. Ούτε καν εμένα. Δεν θέλω ποτέ να το κουβαλήσεις, αλλά θέλω πάντα να το ξέρεις. Ότι είμαι εδώ. Εδώ που πάντα θα μπορείς να γυρνάς. Αλλά θα ευχηθώ να μην το χρειαστείς. Μόνο να το επιθυμείς. Σ’ αγαπώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου Φίλιππε Ραφαήλ. Καλώς ήρθες στην ενηλικίωση».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Τα εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή της απόδραση στην Κρήτη