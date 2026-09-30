Νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως έχει ανοίξει η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο. Η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τον 36χρονο Στέφανο Νεδέλκο. Ο αγαπημένος της δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κέρκυρα στον χώρο της εστίασης με τρία καταστήματα, ενώ παράλληλα αγωνίζεται ως καλαθοσφαιριστής στην τοπική ομάδα «Φαίακας». Για τον λόγο αυτό, η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε το νησί των Φαιάκων για το μεγαλύτερο μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών, συνδυάζοντας την ξεκούραση με τη συντροφιά του νέου της συντρόφου.

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, πως η ίδια μετά το διαζύγιό της έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιήσει κάποια κοσμική εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο.

Το περιοδικό “ΟΚ!” παρουσίασε τις πρώτες κοινές φωτογραφίες της Σίσσυς Χρηστίδου και του Στέφανου Νεδέλκου. Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού απαθανάτισε το ζευγάρι στην τελευταία του συνάντηση στην Κέρκυρα μετά από μια ημερήσια απόδραση με φουσκωτό σκάφος στους Παξούς, με κοινούς φίλους του.

Τα στιγμιότυπα προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή Happy Day.

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