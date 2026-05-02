Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για τον επικείμενο γάμο της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Όπως ανέφερε, ενώ αρχικά υπήρχαν σκέψεις ο γάμος να γίνει τον Μάιο και το γλέντι μέσα στο καλοκαίρι, τα σχέδια φαίνεται να άλλαξαν.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζει, το μεγάλο πάρτι μεταφέρεται πλέον για τον Σεπτέμβριο.

Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με τη Φαίη Σκορδά, η οποία της εξήγησε πως ο γάμος θα πραγματοποιηθεί σε πολύ στενό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, θα ακολουθήσει μια πιο ανοιχτή και λαμπερή γιορτή, ώστε να γιορτάσουν μαζί με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Με χιούμορ, η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε ότι δεν γνωρίζει αν θα είναι καλεσμένη, λέγοντας πως περιμένει επίσημη πρόσκληση πριν αποφασίσει… αν θα ετοιμάσει φόρεμα για την περίσταση.

Govastiletto.gr – Λίτσα Πατέρα: Η συγκίνησή της μόλις είδε την Φαίη Σκορδά στο Buongiorno – «Σε αγαπώ πολύ!»