Το πρωί της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» αναφέρθηκαν στις απόκριες και στο πώς γιορτάζονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια του θέματος, η Σίσσυ Χρηστίδου απευθύνθηκε στους συνεργάτες της και αναπόλησε τα προηγούμενα χρόνια, όπου στις εκπομπές ντυνόντουσαν με διάφορες στολές.

Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου δε δίστασε να κάνει και μια αναφορά στην προσωπική ζωή της.

«Πάντως ρε παιδιά, ήταν ωραία και αυτά τα χρόνια, που ντυνόμασταν, βάζαμε τις περούκες μας…» είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου και εκείνη τη στιγμή προβλήθηκε μια φωτογραφία της ίδιας και του Κωνσταντίνου Βασάλου από παλαιότερη σεζόν, στην οποία είχαν ντυθεί Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Snik.

«Έλα να, Κωνσταντίνε εμείς είμαστε. Θυμάσαι;», αναφώνησε η παρουσιάστρια μόλις είδε τη φωτογραφία, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να σχολιάζει: «Το 2019 πρέπει να είναι αυτή η φωτογραφία».

«Το 2019; Δε νομίζω ότι είναι το 2019. Το 2019 δεν είναι. Τότε χώριζα, δεν έκανα τέτοια. Την επόμενη χρονιά… Φέρτε στολές, άλλαξα γνώμη. Τα καλύτερα με Αρναούτογλου έχουν συμβεί. Αυτά που έχουν συμβεί με Γρηγόρη απόκριες…», απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: «Δε σημαίνει ότι όσοι έχουμε χωρίσει δεν πιστεύουμε σε ευτυχισμένους γάμους»