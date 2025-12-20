Σίσσυ Χρηστίδου έκανε, το πρωί του Σαββάτου 20/12, μέσα από την εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι», τη δική της ξεκάθαρη τοποθέτηση για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η παρουσιάστρια του Mega μίλησε με έντονη φόρτιση για τον τρόπο που εξελίχθηκε το θέμα τηλεοπτικά, δύο ημέρες μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος εις βάρος του τραγουδιστή για ασέλγεια.

Η Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε τον προβληματισμό και την έκπληξή της για το γεγονός ότι η υπόθεση άνοιξε τόσο έντονα στη δημόσια σφαίρα, πριν υπάρξουν ακόμη επίσημες καταγγελίες ή σαφείς τοποθετήσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα της εκπομπής της: «Για δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά, έτσι άβολα ξεδιπλώνεται αυτό το θέμα και λέω άβολα, γιατί παρακολουθούσαμε όλοι τηλεοπτικά όλο αυτό να ανοίγει τόσο πολύ αυτές τις μέρες χωρίς να έχουν γίνει καταγγελίες, χωρίς να έχουν βγει άνθρωποι μπροστά. Δηλαδή δεν το πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση αυτές τις μέρες, παιδιά.

Εγώ σοκαρίστηκα. Λέω πού μπορούμε να φτάσουμε; Δηλαδή απίστευτο. Έγινε τελικά η καταγγελία, έχουν μιλήσει όλες οι πλευρές και χθες βγήκε εξώδικο και από τον επιχειρηματία, που ο ίδιος ένιωσε ότι τον φωτογραφίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε και το όνομά του».

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η εκπομπή της θα κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του θέματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισορροπίας και της ακρόασης όλων των πλευρών. «Θέλω να είμαι προσεκτική, προσεκτικά θα το χειριστούμε όλο αυτό το κομμάτι, με όλες τις πλευρές, μετά τις διαφημίσεις».

