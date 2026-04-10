Η μεγάλη έξοδος των διασήμων για το Πάσχα ξεκίνησε και η Σίσσυ Χρηστίδου δεν θα μπορούσε να λείπει. Η παρουσιάστρια άφησε πίσω της την πρωτεύουσα και ταξίδεψε σε έναν από τους πιο γραφικούς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας, προκειμένου να περάσει ποιοτικό χρόνο με τους γιους της δίπλα στο κύμα.

Σε αναρτήσεις που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε πως θα περάσει τις υπόλοιπες ημέρες στην Κέρκυρα, ενώ, μοιράστηκε βίντεο από το ξενοδοχείο που θα μείνει με τους γιους το οποίο έχει θέα τη θάλασσα!

Η εξομολόγησή της για το guilt tripping (πρόκληση ενοχών) των μαμάδων με γιους

Έξω απ’ τα δόντια μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου, όπου αναφέρθηκε στις σχέσεις και τα όρια, βάζοντας μια ξεκάθαρη «κόκκινη γραμμή» όταν πρόκειται για άντρες που εξαρτώνται από τη μητέρα τους ακόμη και σε μεγάλη ηλικία.

«Δηλαδή αν εσύ ελέγχεσαι από την οικογένειά σου 40-50 χρονών άντρας, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, άλλο είναι το φυσιολογικό ενδιαφέρον ενός παιδιού προς τη μητέρα του και άλλο η υπερβολική εξάρτηση, την οποία συνέδεσε με το λεγόμενο guilt tripping. «Το ενδιαφέρον είναι φυσιολογικό. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το ζήτημα του guilt tripping που κάνουν οι μαμάδες, ειδικά στα αγόρια και του φορτώνεις μετά όλες αυτές τις ενοχές», σημείωσε, περιγράφοντας καταστάσεις που, όπως είπε, φορτώνουν ενοχές ένα παιδί και δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης.

Δεν δίστασε μάλιστα να δώσει και ένα παράδειγμα: «Δηλαδή να παίρνει και να λέει “Έλα η μανούλα, πονάει το δόντι μου. Να με πας στον οδοντίατρο”.Δεν γίνεται να πηγαίνεις τη μανούλα σου στον οδοντίατρο 40 χρονών άντρας», είπε με νόημα.

