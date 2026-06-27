Η Σίσσυ Χρηστίδου καλωσόρισε, το πρωί του Σαββάτου 27 Ιουνίου, το τηλεοπτικό κοινό στο «Χαμογέλα και Πάλι», αποκαλύπτοντας ότι αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της εκπομπής της για τη φετινή σεζόν.

Η παρουσιάστρια ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι την Κυριακή 28 Ιουνίου θα προβληθεί η αυλαία του ψυχαγωγικού μαγκαζίνο του Mega, σηματοδοτώντας το τέλος ακόμη μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής χρονιάς.

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε: «Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό τελευταίο Σαββατοκύριακο της σεζόν παιδιά να πούμε. Αυτό ήταν. Ήταν αυτή η χρονιά… σίφουνας, κουμπάρε.

Ελπίζουμε να είστε καλά. Δεν ξέρω από πού μας παρακολουθείτε. Ή έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας, ή όχι, ή μπορεί να έχετε πεταχτεί έτσι για ένα Σαββατοκύριακο λίγο να κάνετε καμιά βουτιά, ή μπορεί να είστε σπίτι. Όπου και να είστε…».

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Η έναρξη της εκπομπής για τη Γιορτή του Πατέρα