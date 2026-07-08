Σίσσυ Χρηστίδου: Ποζάρει με στράπλες μαγιό στις καλοκαιρινές διακοπές της στην Πάτμο

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται, από τις αρχές Ιουλίου, στην Πάτμο, απολαμβάνοντας τις διακοπές της με σκάφος και καλοκαιρινή διάθεση.

Μετά από μια γεμάτη τηλεοπτική σεζόν στο Mega, η Σίσσυ Χρηστίδου άφησε πίσω της την καθημερινότητα της πόλης και ταξίδεψε στην Πάτμο, για στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα. Η παρουσιάστρια, μαζί με την καλή της φίλη Χριστίνα Κοντοβά, μοιράζεται μέσα από τα social media εικόνες που αποτυπώνουν την ανεμελιά του ελληνικού καλοκαιριού.

Σε μια από τις τελευταίες της αναρτήσεις, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Σίσσυ Χρηστίδου μας έδειξε τις βόλτες της με το σκάφος στο νησί, επιλέγοντας ένα beach look που συνδυάζει τη φυσική κομψότητα με τη σύγχρονη καλοκαιρινή αισθητική.

Η εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου στην Πάτμο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένα απλό beach outfit μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα μέσα από τις σωστές επιλογές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα σκούρο μπλε μπικίνι χωρίς να διστάζει να αναδείξει τους γυμνασμένους κοιλιακούς της, αποδεικνύοντας ότι η φροντίδα του σώματος αποτελεί μέρος της καλοκαιρινής της εικόνας.

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: Αυλαία για το «Χαμογέλα και Πάλι» – Πώς αποχαιρέτησε το κοινό της