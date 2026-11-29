Η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται στην Κέρκυρα για δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να περάσει όμορφες στιγμές στο πλευρό του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου. Η γνωστή παρουσιάστρια, παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις της, φροντίζει να βρίσκει χρόνο για την προσωπική της ζωή, με το νησί των Φαιάκων να αποτελεί πλέον ένα από τους αγαπημένους της προορισμούς, αφού εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο αγαπημένος της.

Άλλωστε, μετά τη μεταφορά του «Χαμογέλα και πάλι» στην καθημερινή ζώνη του Mega, το πρόγραμμα της Σίσσυς Χρηστίδου έχει αλλάξει σημαντικά, με τα Σαββατοκύριακα να αποτελούν πλέον την ιδανική ευκαιρία για μικρές αποδράσεις μακριά από την Αθήνα και τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις.

Το πρωί της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, ο Στέφανος Νεδέλκος ανέβασε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της συντρόφου του, την οποία απαθανάτισε με την πλάτη στον φωτογραφικό φακό. Η παρουσιάστρια φορούσε ένα μπορντό φούτερ με το λογότυπο του Contessina, του καταστήματος που διατηρεί ο επιχειρηματίας στην Κέρκυρα, με τα χαρακτηριστικά μακριά κόκκινα μαλλιά της να πέφτουν πάνω στους ώμους της.

Ο ίδιος συνόδευσε τη φωτογραφία με το τραγούδι «I See Red» των Everybody Loves An Outlaw, κάνοντας παράλληλα tag τον επίσημο λογαριασμό της επιχείρησής του. Μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια της ανάρτησης ήταν, φυσικά, το γεγονός ότι η παρουσιάστρια επέλεξε να φορέσει ένα φούτερ με το λογότυπο του καταστήματος του αγαπημένου της.

Από την πλευρά της, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε ήδη προδώσει την παρουσία της στην Κέρκυρα μέσα από τα δικά της Instagram stories, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από το νησί.

Πρόκειται, μάλιστα, για το δεύτερο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο που ταξιδεύει εκεί, αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο της για να βρίσκεται κοντά στον σύντροφό της.

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