Στην Κέρκυρα επέλεξε να περάσει το Σαββατοκύριακό της η Σίσσυ Χρηστίδου, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί ξανά στο πλευρό του συντρόφου της, Στέφανου Νεδέλκου, ο οποίος ζει και εργάζεται στο νησί.

Η παρουσιάστρια διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με την Κέρκυρα και την επισκέπτεται συχνά, όταν το επιτρέπουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Αυτή τη φορά, το ταξίδι της είχε ως αφορμή την επιθυμία της να περάσει λίγο χρόνο μαζί με τον αγαπημένο της.

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