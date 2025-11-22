Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε με σαφήνεια και χωρίς περιστροφές στον Γιώργο Λιάγκα και στα όσα σχολίασε για εκείνη μέσα από την εκπομπή του «Πρωινό» στον ANT1. Η παρουσιάστρια του Mega μίλησε σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στην εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι!», ξεκαθαρίζοντας τη θέση της και διευκρινίζοντας πως η αίσθηση άβολης κατάστασης που ένιωσε δεν έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό του συναδέλφου της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Χρηστίδου είχε δηλώσει ότι δεν θα πήγαινε καλεσμένη στο «Πρωινό», καθώς δεν ένιωθε άνετα με ορισμένες συνθήκες της εκπομπής. Στη σημερινή της τοποθέτηση, τόνισε: «Θέλω να πω το εξής, επειδή αφορά εμένα προσωπικά αυτό που είπε για τις συνεντεύξεις. Εγώ δεν είπα ότι φέρνει σε δύσκολη θέση τους καλεσμένους του, γιατί για να πηγαίνουν, προφανώς δεν έρχονται σε δύσκολη θέση. Εγώ είπα ότι νιώθω άβολα».

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι ο τρόπος συνέντευξης του Γιώργου Λιάγκα μπορεί να θεωρείται αποτελεσματικός και ότι σίγουρα αποδίδει μεγαλύτερους τίτλους, ενώ παραδέχθηκε ότι «τη δουλειά του την κάνει πολύ καλά».

Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε πως για την ίδια, ως επαγγελματία και όχι ως καλεσμένη, κάποιες φορές η παρακολούθηση αυτών των συνεντεύξεων, της προκαλεί αμηχανία. «Λέω “τι ρώτησε τώρα;”, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος ερώτηση. Δεν λέω ότι είναι κακός στη δουλειά του, αλλά εγώ νιώθω άβολα ορισμένες φορές», εξήγησε με ειλικρίνεια.

Η Χρηστίδου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη λέξη «εμμονή», η οποία, όπως είπε, έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από τον Γιώργο Λιάγκα για διάφορους δημοσιογράφους και παρουσιαστές, όπως για τη Μουτίδου, τον Λαζόπουλο, τον Τσουρό και για την ίδια.

«Όταν όλα αυτά γίνονται γύρω σου συνέχεια, εγώ αν ήμουν σε αυτή τη θέση, θα έλεγα “μήπως αυτά που λέω είναι προκλητικά και δίνουν έδαφος σε σχόλιο και δεν είναι εμμονικοί οι άνθρωποι;”. Λέω, μια σκέψη…», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της με μια ξεκάθαρη παρατήρηση που δείχνει τη θέση της απέναντι στην εικόνα που έχει δημιουργηθεί: «Δεν μπορεί να συμβαίνει σε τόσα μέτωπα και να μην έχει να κάνει με σένα κι εσύ να είσαι το θύμα που όλοι σου επιτίθονται».

