Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε, με αφορμή τη χθεσινή δημόσια τοποθέτησή της για το Athens Pride, ότι δέχτηκε αρκετά επιθετικά μηνύματα από κόσμο που δεν συμφώνησε με τις απόψεις της μέσα από τα social media.

Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι!» εξέφρασε την έντονη έκπληξη και απογοήτευσή της για το γεγονός ότι τέτοιες ακραίες αντιδράσεις προέρχονται από όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και νέων ανθρώπων.

«Είχα πολύ καιρό να πάρω τόσο, μα τόσο πολλά επιθετικά μηνύματα. Ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρουμε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία δεν είναι έτοιμη όλο αυτό να το υποδέχεται σαν κανονικότητα. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση από νέους ανθρώπους, από γυναίκες, άντρες. Δεν ξέρω, μάλλον είμαι στον κόσμο μου. Είμαι στο ροζ συννεφάκι μου. Δεν ξέρω… δεν πίστευα ρε παιδί μου ότι… μου συμβαίνει κατά καιρούς όταν ανοίγουμε αυτή την κουβέντα, ξέρεις, όλα αυτά τα «ψόφους» και τέτοια, αλλά… τόσο πολύ; Τόσο πολύ; Δεν ξέρω.

Και για άλλη μια φορά, ακόμα μια φορά αποδεικνύεται γιατί πρέπει να γίνεται και θα γίνεται για πολλά χρόνια μέχρι να… είμαστε εντάξει με αυτό, να μην ενοχλεί κανέναν» τόνισε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Καλά, όχι μόνο (αρνητικά), γιατί δεν θέλω να είμαι άδικη, έτσι; Δηλαδή, και οι άνθρωποι που είναι σαν εμάς θα πω, και οι άνθρωποι που όλο αυτό το χρειάζονται ή αισθάνονται ότι το χρειάζονται, δεν το συζητάμε… Απλά τα επιθετικά μηνύματα είναι πολύ επιθετικά. Δηλαδή, μην αναρωτιέστε μετά γιατί μιλάμε για ξύλο στους δρόμους. Ξεκάθαρα μιλάμε για ξύλο στους δρόμους. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουνε βαθύ μίσος… Βαθύ μίσος για το ουράνιο τόξο» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.