Η Σίσσυ Χρηστίδου ήταν η νέα καλεσμένη του Κωνσταντίνου Βασάλου στην διαδικτυακή εκπομπή του.

Η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, τις σχέσεις και τα λάθη που, όπως παραδέχεται, όλοι κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε τοξικές συμπεριφορές, στο λεγόμενο love bombing, αλλά και στο πώς αλλάζει η οπτική μας όσο μεγαλώνουμε.

«Πιστεύω ότι αργούμε να καταλάβουμε τι είναι τοξικό. Μπορεί να μένουμε σε μία ιστορία που είναι πολύ τοξική, αλλά να μην το ξέρουμε. Αν είσαι τοξικός άνθρωπος είσαι και τοξικός στις σχέσεις σου», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Στη συνέχεια, στάθηκε σε ένα φαινόμενο που, όπως εξηγεί, την μπέρδεψε στο παρελθόν: «Άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ότι το lovebombing δεν είναι υγιές. Με κολάκευε πάρα πολύ το lovebombing αλλά τελικά έχω καταλάβει ότι είναι ναρκισσιστική μέθοδος και δεν την εμπιστεύομαι καθόλου. Αν δηλαδή γνωρίσω κάποιον και είναι τρελαμένος από την αρχή, δεν θα τον πιστέψω.

Η αναγνωρισιμότητά μου δεν θα έπρεπε να παίζει ρόλο σε αυτό. Συνήθως ένας άντρας που θα βγω εγώ, δεν είναι από το κοινό μου. Εκεί που υπάρχει πάρα πολύς έντονος ενθουσιασμός και αποθέωση, μετά γίνεται η σχέση τοξική, καταπιεστική και υπάρχει ζήλια», σημείωσε.

Μιλώντας για τα όρια σε μια σχέση, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε: «Μεγαλώνοντας αρχίζεις και βλέπεις τα πράγματα πιο ψύχραιμα από ότι όταν ήσουν μικρός. Το να πάθεις εφηβεία στα 45 – 50, είναι λίγο περίεργο. Δεν θα συμφωνούσα ποτέ να δώσω τους κωδικούς από τα social μου σε κάποιον σύντροφο. Ούτε τον κωδικό του κινητού μου. Είναι πάρα πολύ τοξικό.

Εμένα μου έχει τύχει να μου ζητήσουν τον κωδικό του κινητού. Εγώ δεν έχω κάτι να κρύψω, αλλά δεν θα ήθελα να δεις πώς μιλάω με τις κολλητές μου για σένα. Όταν ζητάς κάτι τέτοιο, κλονίζεται η εμπιστοσύνη».

Παράλληλα, δεν δίστασε να κάνει και την αυτοκριτική της, λέγοντας πως έχει υπάρξει και εκείνη τοξική σε σχέση της. «Σίγουρα έχω υπάρξει και εγώ τοξική σε σχέση μου αλλά όχι στα επίπεδα των δυνατοτήτων μου. Πάντα με προλάβαιναν συνήθως και δεν μπορούσα να κάνω αυτά που μου έκαναν. Έχω λίγο στο DNA αυτό της “κατίνας”, αλλά δεν έχω εμβαθύνει σε όλο αυτό», παραδέχτηκε χαρακτηριστικά.

