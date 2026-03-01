Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα για τη μεγαλειώδη συγκέντρωση με αφορμή την τρίτη επέτειο από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ωστόσο, η ίδια δεν εκφώνησε τον λόγο που είχε ετοιμάσει μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων, καθώς η πρόσφατη απόφασή της να ασχοληθεί με την πολιτική προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις μεταξύ των οικογενειών.

Όπως δήλωσε η Καρυστιανού, παρά την πρόθεσή της να μιλήσει, υπήρξε άρνηση από μερίδα των συγγενών, γεγονός που την οδήγησε να αναρτήσει τελικά το λόγο της στα social media, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε κανένα προεκλογικό μήνυμα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε το πρωί της Κυριακής 1ης Μαρτίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» τα όσα συνέβησαν: «Τις τελευταίες δύο-τρεις βδομάδες έχουμε καταλάβει ότι δεν συμφωνούν όλοι σε αυτό. Όλοι θα θέλαμε να υπήρχε ενότητα, αλλά δεν υπάρχει. Από τότε που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού ότι η πρόθεσή της είναι να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, αυτό έχει φέρει κάποιους γονείς αντιμέτωπους. Κάποιοι είναι δίπλα της, κάποιοι όχι. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι αποπροσανατολίζεται η συζήτηση από το βασικό, που είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι σε προτεραιότητα ούτε της Μαρίας η δημιουργία κόμματος αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τη δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Είναι ένας άνθρωπος που πρωτοστάτησε σε όλες αυτές τις προσπάθειες, το πήρε στις πλάτες της όλα αυτά τα χρόνια. Ο κόσμος περίμενε να τη δει και να ακούσει τι έχει να πει. Όταν ανάρτησε τον λόγο της, απέδειξε ότι δεν είχε καμία σχέση με προεκλογικά μηνύματα ή πολιτικά σχέδια».

Και κατέληξε: «Το να αφαιρεθεί η Μαρία Καρυστιανού από τη λίστα των ομιλητών είναι σκανδαλώδες αυτή τη στιγμή».

