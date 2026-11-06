Την επίθεση που σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της, το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Με αφορμή το περιστατικό, η Σίσσυ Χρηστίδου στάθηκε στην ανάγκη να διασφαλίζεται η προστασία όσων βρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους, εκφράζοντας την ανησυχία της για τις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν.

Όπως τόνισε, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η προστασία των φοιτητών, ώστε να μην μπορεί ο καθένας να εισέρχεται στα πανεπιστήμια και να προχωρά σε ανεξέλεγκτες ενέργειες.

Η παρέμβαση της Σίσσυς Χρηστίδου για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι η ευθύνη για την προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανήκει και στις πρυτανικές αρχές, επισημαίνοντας πως το βασικό ζητούμενο είναι να αποτρέπονται αντίστοιχα περιστατικά, ανεξάρτητα από τα κίνητρα όσων εμπλέκονται σε αυτά.

«Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας μέσα στα Πανεπιστήμια και να κάνει ό,τι θέλει… Είναι θέμα της Πρυτανείας να τα προστατέψει τα Πανεπιστήμια… Πρώτο μέλημα είναι τα παιδιά. Είναι δεύτερη ανάγνωση το ποιοι είναι, γιατί μπήκαν και τι θέλουν να κάνουν. Το θέμα είναι να μη μπορούν να το κάνουν. Στέλνουμε τα παιδιά μας και είναι απροστάτευτα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

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