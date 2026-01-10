Η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega σχολίασε σήμερα, Σάββατο 10/1, όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στον Πάνο Κατσαρίδη και την Ελίνα Παπίλα. Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Σίσσυ Χρηστίδου, έκανε με τη σειρά της το δικό της σχόλιο, δίνοντας μια άλλη διάσταση στο θέμα.

Συγκεκριμένα, η ίδια επικεντρώθηκε στα όσα έχει πει τον τελευταίο καιρό ο Γιώργος Λιάγκας για τα vidcast, τονίζοντας ότι η σύντροφος του παρουσιαστή, Μαρία Αντωνά, έχει δημιουργήσει επίσης το δικό της vidcast στο YouTube, το “Talk to M”, και ότι αν βρισκόταν στη θέση της ραδιοφωνικού παραγωγού, θα ένιωθε άσχημα.

Συγκεκριμένα, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε χαρακτηριστικά: «Και πώς τολμάει αυτή που καλέσαμε να θέλει να σου πάρει συνέντευξη; Αυτό θεωρώ ότι και τον Γιώργο Λιάγκα φέρνει σε δύσκολη θέση. Θα περίμενα να επέμβει λίγο “τι είναι αυτά που λες;”. Εγώ δύο πράγματα θέλω να σημειώσω: Το ένα είναι η ευγένεια και η ψυχραιμία της Ελίνας Παπίλα, που για εμένα αποτελεί μάθημα. Ελίνα ευχαριστώ, δεν ξέρω αν θα την είχα. Δίνει μαθήματα πολιτισμού πραγματικά, δείχνει πώς μπορείς να απαντήσεις κρατώντας το επίπεδό σου και τη θέση σου, είναι αξιοπρεπέστατη, χωρίς να μειώσει κανέναν.

Θέλω να βάλω στο τραπέζι αυτή την επίθεση που γίνεται για τα podcast, ειδικά από τον Γιώργο Λιάγκα. Αν ήσουν η Μαρία Αντωνά που κάνει το “Talk to M” και είναι εκτός τηλεόρασης, πώς θα ένιωθες; Εγώ όλη αυτή την ώρα την Μαρία Αντωνά σκέφτομαι. Λέει “αποτυχημένη” ότι “δεν θα στηρίξω ποτέ”, “που πάνε και κάνουν podcast”. Κάτσε ρε φίλε! Δεν ξέρω, αλλά θα ένιωθα άσχημα αν ήμουν η Μαρία, αυτό θέλω να πω».

govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν πήγα κάπου ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα»