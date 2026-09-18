Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA έχει ξεκινήσει, με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της να βρίσκονται σε πυρετό προετοιμασιών.

Λίγο πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής, η παρουσιάστρια και η τηλεοπτική της παρέα μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, δίνοντας μια μικρή γεύση από το κλίμα που επικρατεί πίσω από τις κάμερες.

Οι backstage φωτογραφίες αποτυπώνουν τη διάθεση της ομάδας λίγο πριν επιστρέψει και επίσημα στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου συνεχίζουν και τη νέα σεζόν ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ενώ στην ομάδα συμμετέχει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Όλα είναι πλέον έτοιμα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και το «Χαμογέλα και πάλι» ετοιμάζεται να κάνει την πρεμιέρα του, με τη γνώριμη παρέα να παίρνει ξανά θέση στο πλατό του MEGA.

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