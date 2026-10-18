Η Σίσσυ Χρηστίδου διανύει στην προσωπική της ζωή μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, και τους τελευταίους μήνες έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του επιχειρηματία Στέφανου Νεδέλκου.

Η παρουσιάστρια του Mega, που παραδοσιακά επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά τις προσωπικές της σχέσεις, έκανε μια ακόμη εμφάνιση στο πλευρό του αγαπημένου της, αυτή τη φορά με αφορμή ένα σημαντικό επαγγελματικό του βήμα.

Συγκεκριμένα, η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε μέχρι την Κέρκυρα, προκειμένου να δώσει το «παρών» στα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του συντρόφου της, με την επωνυμία Contessina. Η παρουσιάστρια δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο ξεχωριστή στιγμή για τον Στέφανο Νεδέλκο, με τους δυο τους να απολαμβάνουν τη βραδιά μαζί με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από την επίσκεψή της στο εστιατόριο μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Στο story που ανέβασε, βλέπουμε ένα τραπέζι γεμάτο λαχταριστά πιάτα, από αβγά και βάφλες μέχρι πιο ιδιαίτερες γαστρονομικές επιλογές, ενώ στο κέντρο της φωτογραφίας έγραψε τη λέξη «Brunch!» και πρόσθεσε την τοποθεσία του καταστήματος, Contessina.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπορεί να μην ανέβασε στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο κάποια κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της, ωστόσο η παρουσία της στο νέο του επιχειρηματικό εγχείρημα δεν πέρασε απαρατήρητη.

govastiletto.gr – Στέφανος Νεδέλκος: Η πρώτη δήλωση για τη Σίσσυ Χρηστίδου και η επιλογή να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα