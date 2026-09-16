Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Λίγο πριν επιστρέψει στο τηλεοπτικό της πόστο στο MEGA με το «Χαμογέλα και πάλι», η Σίσσυ Χρηστίδου πραγματοποίησε μια σύντομη απόδραση στη Βαρκελώνη, θέλοντας να χαλαρώσει και να γεμίσει τις μπαταρίες της ενόψει της νέας σεζόν.

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στην Ισπανία μαζί με τη φίλη και κουμπάρα της, Χριστίνα Κοντοβά.

Οι δύο γυναίκες άφησαν για λίγο πίσω τους τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και απόλαυσαν βόλτες και όμορφες στιγμές στην πόλη.

Μάλιστα, μοιράστηκαν μέσα από τα social media φωτογραφίες από το ταξίδι τους, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς τους φίλους μια μικρή γεύση από την απόδρασή τους.

Χαλαρές πόζες, όμορφα τοπία και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους αποτύπωσαν το κλίμα του ταξιδιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

Govastiletto.gr – Η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της στη φωτογράφιση του Mega για το «Χαμογέλα και πάλι»