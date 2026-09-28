Η ιστορική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της να σχολιάζουν τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε εκείνο το βράδυ.

Ο Παύλος Σταματόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη στιγμή κατά την οποία η Άννα Βίσση σταμάτησε να τραγουδά και άφησε το κοινό να ερμηνεύσει μόνο του το επόμενο ρεφρέν. Όπως ανέφερε, η εικόνα αυτή τον συγκίνησε έντονα, καθώς ανέδειξε τη δυνατή σχέση που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στην τραγουδίστρια και το κοινό της.

«Ήταν ανατριχιαστική στιγμή και στο επόμενο ρεφρέν, επειδή η Άννα Βίσση δεν τραγουδούσε και τραγουδούσε μόνο ο κόσμος, ήταν ακόμα πιο ανατριχιαστικό. Γιατί καταλαβαίνεις πόσο συμπαγές ήταν όλο αυτό, όλη αυτή η ένταση, όλη αυτή η αγάπη, όλο αυτό το συναίσθημα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συναυλία ως μία από τις πιο έντονες εμπειρίες που έχει ζήσει, τονίζοντας πως δεν επρόκειτο απλώς για ένα βράδυ διασκέδασης, αλλά για μια στιγμή γεμάτη συναίσθημα και αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καλλιτέχνιδα και τους θαυμαστές της.

Στη συνέχεια, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε σε μια φράση της Άννας Βίσση που ξεχώρισε, όταν η τραγουδίστρια είπε στο κοινό πως δεν πήγε εκείνο στη δική της συναυλία, αλλά πως η ίδια είχε έρθει στη «συναυλία» του κόσμου.

«Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε: “Δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία της Άννας, ήρθε η Άννα στη δική σας συναυλία”. Πάρα πολύ ωραίο και της αξίζει αυτή η αγάπη που ζει. Πραγματικά, δεν ξέρω αν μπορεί άλλος Έλληνας καλλιτέχνης να το καταφέρει αυτό», σχολίασε η παρουσιάστρια.

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