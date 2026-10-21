Μια απρόσμενη οικογενειακή στιγμή έζησε η Σίσσυ Χρηστίδου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!», όταν δέχτηκε κλήση από τον γιο της, ο οποίος βρίσκεται στο Άμστερνταμ.

Η παρουσιάστρια θέλησε να μάθει αν συνέβαινε κάτι επείγον, με αποτέλεσμα να μοιραστεί με τους τηλεθεατές έναν αυθόρμητο διάλογο μαζί του.

Το τηλεφώνημα ήρθε την ώρα που η εκπομπή του MEGA βρισκόταν σε εξέλιξη, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να ενημερώνει τους συνεργάτες της πως έπρεπε να απαντήσει, καθώς την καλούσε το παιδί της από το εξωτερικό.

Ο διάλογος της Σίσσυς Χρηστίδου με τον γιο της στον αέρα

«Να πάω σε διάλειμμα γιατί με παίρνει το παιδί μου από το Άμστερνταμ», ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν απαντήσει στην κλήση.

Μόλις μίλησε με τον γιο της, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε πρώτα να βεβαιωθεί πως όλα ήταν καλά, ρωτώντας τον αν υπήρχε κάτι που χρειαζόταν άμεση αντιμετώπιση.

«Ναι, έλα αγάπη μου, κάνω εκπομπή! Είναι επείγον;», του είπε, αποκαλύπτοντας στους τηλεθεατές την αυθόρμητη συνομιλία τους.

Ο λόγος που την αναζήτησε από το Άμστερνταμ

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια κατάλαβε πως ο γιος της ήθελε να μοιραστεί μαζί της τα νέα του σχετικά με μια προσπάθειά του. Η αρχική της αγωνία μετατράπηκε σε ανυπομονησία να μάθει πώς είχε εξελιχθεί η διαδικασία.

«Αχ, πώς τα πήγες; Μου λέει “θέλω να σου πω πώς τα πήγα, γράψαμε”», αποκάλυψε χαμογελώντας στους συνεργάτες της.

Στη συνέχεια οδήγησε την εκπομπή σε διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε να μπορέσει να συνομιλήσει με την ησυχία της με τον γιο της και να ακούσει όσα ήθελε να της πει.

Το απρόοπτο περιστατικό έδωσε μια πιο προσωπική διάσταση στη ζωντανή εκπομπή, με την παρουσιάστρια να δείχνει πως, ακόμη και εν μέσω επαγγελματικών υποχρεώσεων, η επικοινωνία με τα παιδιά της αποτελεί προτεραιότητα.

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