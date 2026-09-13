Τα 46α γενέθλιά της γιόρτασε η Σίσσυ Χρηστίδου, έχοντας δίπλα της αγαπημένα πρόσωπα και φίλους που φρόντισαν να της ετοιμάσουν μια ξεχωριστή έκπληξη.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας πέρασε τη βραδιά στο σπίτι της, όπου οι δικοί της άνθρωποι είχαν οργανώσει ένα όμορφο πάρτι. Το κλίμα ήταν ζεστό και εορταστικό, με την ίδια να απολαμβάνει τη βραδιά μαζί με τους καλεσμένους της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τη γιορτή με τους διαδικτυακούς της φίλους, δείχνοντας τη χαρά της για την έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει.

Ξεχωριστή θέση στις αναρτήσεις είχε φυσικά η εντυπωσιακή τούρτα των γενεθλίων.

Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε τα γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της τους ανθρώπους που αγαπά και με πολύ όμορφη διάθεση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

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