Τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της το πρωί του Σαββάτου 20/06.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την άποψη ότι η συγκεκριμένη διαφωνία δεν αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο των τηλεοπτικών εκπομπών, αλλά φαίνεται να κρύβει και προσωπικές προεκτάσεις μεταξύ των δύο παρουσιαστών.

Όπως ανέφερε, ο Αρναούτογλου εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός κατά την τηλεφωνική του παρέμβαση στο «Πρωινό», ενώ ο Λιάγκας προσπάθησε εκείνη τη στιγμή να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να διαχειριστεί τη συζήτηση με ψυχραιμία.

Ωστόσο, σημείωσε πως την επόμενη ημέρα επανήλθε στο θέμα μέσα από την εκπομπή του, εκφράζοντας όσα δεν είπε κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους συνομιλίας.

Σε ό,τι αφορά την ουσία της διαφωνίας τους, η Σίσσυ Χρηστίδου δήλωσε ότι κατανοεί τη θέση του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με τον ρόλο των πρωινών εκπομπών, υποστηρίζοντας πως η κοινωνική επικαιρότητα και τα σημαντικά γεγονότα δεν μπορούν να αγνοηθούν, καθώς αποτελούν μέρος της καθημερινότητας όλων.

Παράλληλα, τόνισε ότι σε εκπομπές μεγάλης διάρκειας είναι λογικό να συνυπάρχουν ενημερωτικά και ψυχαγωγικά θέματα, εξηγώντας πως και στη δική της εκπομπή υπάρχει σαφής μετάβαση από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία όσο περνά η ώρα.

Από την άλλη πλευρά, αναγνώρισε ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει δίκιο όταν επισημαίνει πως ο Γιώργος Λιάγκας αποφεύγει συστηματικά τις δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Όπως είπε, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να δίνει συνεχώς συνεντεύξεις, ωστόσο όταν κάποιος επιλέγει να μη μιλά ποτέ στις τηλεοπτικές κάμερες, είναι αναμενόμενο να προκαλεί σχόλια από συναδέλφους του στον χώρο.

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