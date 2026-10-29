Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η Σίσσυ Χρηστίδου ετοιμάζει, για το προσεχές Σαββατοκύριακο, ένα ταξίδι με ξεχωριστή συναισθηματική αξία, αφού πρόκειται να επισκεφθεί τον μεγαλύτερο γιο της, Φίλιππο Μαραντίνη, στο Άμστερνταμ, όπου έχει εγκατασταθεί για τις σπουδές του.
Η παρουσιάστρια αποκάλυψε τα σχέδιά της, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega, εξηγώντας ότι βασικός λόγος του ταξιδιού της είναι να βρεθεί κοντά στο παιδί της και να περάσουν χρόνο μαζί.