Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε με τρυφερότητα για την επικείμενη επίσκεψή της στην ολλανδική πρωτεύουσα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη τουριστική εξόρμηση, αλλά για μια ευκαιρία να συναντήσει τον γιο της.

«Θα πάω Άμστερνταμ στο παιδάκι μου. Προφανώς θα είμαι με το παιδί μου, όχι πάω να κάνω τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή.

Ο Φίλιππος Μαραντίνης είναι πλέον 18 ετών και έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, συνεχίζοντας τις σπουδές του στο εξωτερικό. Η εγκατάστασή του μακριά από την Ελλάδα σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για τον ίδιο, καθώς σταδιακά διαμορφώνει την καθημερινότητά του και κάνει τα πρώτα του βήματα προς την ανεξαρτησία.

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