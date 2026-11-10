Στις δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή σχετικά με τη μητρότητα και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν στα social media αναφέρθηκαν η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη διαφωνία της με ορισμένα από τα σημεία της τοποθέτησης της μητέρας της Ναταλίας Γερμανού, εξηγώντας πως, κατά την άποψή της, η συζήτηση δεν αφορά απλώς την επιλογή μιας γυναίκας να μη γίνει μητέρα, αλλά το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε ήδη ένα παιδί.

Η διαφωνία της Σίσσυς Χρηστίδου για τη μητρότητα

H Σίσσυ Χρηστίδου εξήγησε πως θεωρεί ότι υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην επιλογή μιας γυναίκας να μη γίνει μητέρα και στην περίπτωση όπου έχει ήδη αποκτήσει παιδί.

«Το να έχεις επιλέξει να μη γίνεις όμως μητέρα ενώ έχεις γίνει, είναι μια άλλη επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Όπως εξήγησε, θεωρεί πως αυτό ακριβώς το σημείο ήταν που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις και όχι η ίδια η απόφαση μιας γυναίκας να μην ακολουθήσει τον δρόμο της μητρότητας.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα τη Ναταλία Γερμανού, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για τη συνειδητή απόφασή της να μη γίνει μητέρα, χωρίς η συγκεκριμένη επιλογή να έχει προκαλέσει αντίστοιχο κύκλο αντιδράσεων.

«Οι ευθύνες μας είναι και τα αποτελέσματα των πράξεών μας»

Στη συνέχεια, η Σίσσυ Χρηστίδου παραδέχτηκε πως δυσκολευόταν να διατηρήσει την ψυχραιμία της κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για το ζήτημα της ανάληψης της γονεϊκής ευθύνης.

«Προσπαθώ να μείνω ψύχραιμη, αλλά δεν μπορώ», είπε αρχικά, τονίζοντας πως, κατά τη γνώμη της, οι άνθρωποι οφείλουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που προκύπτουν από τις πράξεις και τις αποφάσεις τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην απάντηση της Ναταλίας Γερμανού, η οποία είχε επισημάνει πως οι γονείς αποτελούν σε μεγάλο βαθμό αντανάκλαση των δικών τους γονιών.

Η παρουσιάστρια εκτίμησε πως η Ναταλία Γερμανού κατάφερε να διαχειριστεί τη σχέση με τη μητέρα της, αναζητώντας τρόπους να τη συγχωρήσει και να κρατήσει τα θετικά στοιχεία της.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αγάπη που έλαβε η παρουσιάστρια από τη γιαγιά της έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της και στην ικανότητά της να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της οικογενειακής της ιστορίας.

Govastiletto.gr – Σίσσυ Χρηστίδου: «Στέλνουμε τα παιδιά μας και είναι απροστάτευτα»