Μετά από αρκετό καιρό αποχής, η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με την απουσία του Νίκου Συρίγου από την εκπομπή, αλλά και για το οριστικό τέλος της συνεργασίας τους.

Η εταιρεία παραγωγής Barking Well Media, υπεύθυνη για το «Χαμογέλα και Πάλι» που παρουσιάζει η Σίσσυ Χρηστίδου, επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση πως η συνεργασία του δημοσιογράφου με το κανάλι έφτασε στο τέλος της.

«Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, με ρωτάτε τι έχει συμβεί. Έπρεπε να περιμένω την επίσημη ανακοίνωση να βγει. Η απόφαση πάρθηκε, ο Νίκος δεν θα είναι πια στο “Χαμογέλα και πάλι”. Είναι μια απόφαση που σεβόμαστε» ανέφερε αρχικά στο story που δημοσίευσε.

Στη συνέχεια η Σίσσυ Χρηστίδου είπε: «Θέλω να πω δύο πράγματα για τον Νίκο. Καταρχάς, θέλω και δημόσια να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν δίπλα μου. Παραμένει δίπλα μου, απλά όχι στον αέρα».

«Είναι ένας άνθρωπος που με άλλαξε πάρα πολύ. Άλλαξε τον τρόπο που δουλεύω, με έμαθε να μη φοβάμαι να λέω τη γνώμη μου, να διεκδικώ, να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και στη ζωή και στη δουλειά μου. Του χρωστάω πάρα πολλά. Αυτά ήθελα να πω. Σ’ αγαπώ πολύ».

govastiletto.gr -Τέλος ο Νίκος Συρίγος από το Mega – Η επίσημη ανακοίνωση της Barkingwell Media