Με αφορμή τις τρυφερές δηλώσεις που έκανε η Σοφία Βόσσου για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις της μέσα από την εκπομπή της στο MEGA.

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε ότι τη συγκινεί ιδιαίτερα να βλέπει ανθρώπους που υπήρξαν ζευγάρι να έχουν χωρίσει, αλλά να εξακολουθούν να μιλούν με αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον, ακόμη και μετά από πολλά χρόνια.

Μάλιστα, αναρωτήθηκε αν υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο.

«Με αφορμή αυτά που άκουσα να λέει η Σοφία Βόσσου για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, σκεφτόμουν πόσα πρώην ζευγάρια υπάρχουν που καταφέρνουν να διατηρούν αυτή τη σχέση αγάπης στη συνέχεια της ζωής τους; Όπως εκείνοι ή όπως η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Υπάρχουν άραγε άλλα τέτοια παραδείγματα;» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως προσωπικά τη συγκινεί βαθιά αυτή η στάση ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Σίσσυ Χρηστίδου έχει βρεθεί και η ίδια στο επίκεντρο της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, καθώς ο χωρισμός της από τον Θοδωρή Μαραντίνη συνοδεύεται από έντονη δικαστική διαμάχη.