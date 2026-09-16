Τη Σίσσυ Φειδά υποδέχτηκαν το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς».

Η interior designer μίλησε για την επαγγελματική της πορεία, το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, αλλά και για την κόρη της, Διώνη.

Αναφερόμενη στην κόρη της, η Σίσσυ Φειδά αποκάλυψε πως φέτος ολοκληρώνει το Δημοτικό και πλέον δεν θέλει η μητέρα της να μιλά δημόσια για εκείνη. «Η κόρη μου είναι η χαρά της ζωής, έχει πολλή ενέργεια, είναι πολύ επικοινωνιακή και είναι ένα χαμογελαστό παιδί. Φέτος τελειώνει το δημοτικό και πλέον δεν με αφήνει να μιλάω για εκείνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η ίδια μίλησε για τις κατά καιρούς τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί. Όπως εξήγησε, δεν αφορούσαν απαραίτητα τον χώρο του interior design και γι’ αυτό δεν προχώρησε σε κάποια από αυτές.

«Επειδή μπήκα στη τηλεόραση έχοντας ήδη μια πορεία στη δουλειά μου, δεν ήθελα να γίνω η τηλεοπτική διακοσμήτρια. Ήθελα ό,τι κάνω να έχει σχέση με τη δουλειά μου», είπε η Σίσσυ Φειδά, ξεκαθαρίζοντας πως μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο project που να την εκφράζει πραγματικά.

«Εγώ είμαι ερωτευμένη με τη δουλειά μου, μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν μπορώ να το αφήσω αυτό για να πάω να κάνω εκπομπή», πρόσθεσε.

Η Σίσσυ Φειδά είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Ανδρίτσο από το 2014. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Μύκονο, ύστερα από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, ενώ το 2016 απέκτησε την κόρη του, Διώνη.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η interior designer είχε μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη σχέση με την κόρη της, λέγοντας πως από πάντα επιθυμούσε να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

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