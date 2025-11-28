Η Σίσσυ Φειδά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα στον ALPHA και μίλησε με ειλικρίνεια για την κόρη της, αλλά και την τηλεόραση, από την οποία έχει απομακρυνθεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Η interior designer εξομολογήθηκε: «Η κόρη μου μεγαλώνει και μου έχει ζητήσει να μην λέω πολλά για εκείνη δημόσια και το σέβομαι. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι μαμά της. Η μητρότητα είναι το ωραιότερο και πλήρες κομμάτι της ζωής μου».

Σχετικά με την τηλεόραση, η Σίσσυ ανέφερε: «Βλέπω πρωινές εκπομπές για να ενημερωθώ, αν και είναι πολύ κουραστικό να ακούς από όλα τα κανάλια την ίδια θεματολογία. Μου αρέσει πολύ η επιστροφή του Σπύρου στην τηλεόραση. Από περιέργεια και μόνο θα το δω. Το βρίσκω πολύ θετικό. Όταν έκανα εγώ την εκπομπή μου, γινόταν χαμός και οι δυο μας πηγαίναμε καλά».