Η Σίσσυ Φειδά επιλέγει συνειδητά να κρατά την προσωπική και οικογενειακή της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, εστιάζοντας κυρίως στη δουλειά και τα επαγγελματικά της βήματα.

Άλλωστε, η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της να προστατεύει την κόρη της από την υπερβολική έκθεση. O φωτογραφικός μας φακός, εντόπισε μαμά και κόρη την ώρα που έκαναν τα ψώνια τους σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Αθήνας.

«Η κόρη μου μεγαλώνει και μου έχει ζητήσει να μη λέω πολλά δημόσια για εκείνη. Το σέβομαι απόλυτα», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της, τονίζοντας πόσο σημαντικός είναι για εκείνη ο ρόλος της μητρότητας.

«Νιώθω ευλογημένη που έγινα μαμά και που έχω ένα τόσο καλό παιδί. Είναι το πιο όμορφο και ολοκληρωμένο κομμάτι της ζωής μου», είχε εξομολογηθεί.

Μητέρα και κόρη βρέθηκαν πρόσφατα σε γνωστό εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων, όπου πέρασαν χαλαρές στιγμές μαζί. Απόλαυσαν τη βόλτα τους, περιηγήθηκαν στα καταστήματα, χαζεύοντας βιτρίνες, ενώ δεν έλειψαν και οι μικρές αγορές.

Η Σίσσυ Φειδά έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαλαρή, απολαμβάνοντας τον χρόνο με τη Διώνη, σε μια απλή, αλλά ουσιαστική έξοδο μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις και ένταση.

