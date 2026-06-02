Στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας (1/6) η Λένα Φλυτζάνη.

Η έμπειρη δημοσιογράφος, η οποία μέχρι πρότινος βρισκόταν στην παρουσίαση του μεσημβρινού δελτίου, ανέλαβε και επίσημα την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου, κάνοντας μια δυναμική πρεμιέρα και ανοίγοντας ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία.

Η Λένα Φλυτζάνη εμφανίστηκε στην κάμερα ντυμένη με ένα λευκό κοστούμι και παρουσίασε τα κυριότερα θέματα του δελτίου.

Περίπου στις 8 μ.μ. ο ΣΚΑΪ ανέβασε στα σόσιαλ και ένα βίντεο με τη Λένα Φλυτζάνη πίσω από την κάμερα, λίγο πριν βγει στον αέρα.

Η πρώτη εμφάνιση της Λένας Φλυτζάνη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ Πίσω από την κάμερα, λίγο πριν τον αέρα. #skaigr pic.twitter.com/6pmPQatCUl — SKAI.gr (@skaigr) June 1, 2026

