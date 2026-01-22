Σκάνδαλο με τον Φειδία Παναγιώτου: Στο στόχαστρο καταγγελιών ο Ευρωβουλευτής για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου έχει βρεθεί στο στόχαστρο, μετά από ανώνυμη καταγγελία που αφορά υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά σήμερα, Πέμπτη 22/1 η εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, εξετάζεται ο τρόπος που αξιοποιεί τα χρήματα που λαμβάνει από την ιδιότητά του ως Ευρωβουλευτής, ενώ όπως ανέφερε η Φαίη Σκορδά τον κατηγορούν ότι τα χρησιμοποιεί για προσωπική χρήση και για την δημιουργία ενός δικού του κόμματος. Συγκεκριμένα, οι αρχές ερευνούν τα έξοδα του Ευρωβουλευτή για:

Το σπίτι του που μένει με την σύντροφό του στην Λεμεσό, του οποίου το ενοίκιο φτάνει στα 2.300 ευρώ. Η καταγγελία έγραφε ωστόσο, ότι δίνει πάνω από 5.000 ευρώ.

Για το γραφείο που διατηρεί, στο οποίο τραβά προσωπικά βίντεο για το TikTok και το Instagram για δικό του όφελος.

Η απάντηση του Φειδία Παναγιώτου

Ο Φειδίας Παναγιώτου μέσα από μια δημοσίευση στα social media, απάντησε στα όσα ακούγονται για εκείνον, λέγοντας ότι τα προσωπικά του έξοδα δεν τα πληρώνει από τα χρήματα που λαμβάνει από το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά από τα δικά του έσοδα: «Με έβγαλαν ότι είμαι ο πιο ψεύτης και απατεώνας Ευρωβουλευτής. Και νομίζω είναι καλό να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους με αυτό το βίντεο. Υπήρχαν άρθρα που έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει έρευνα εναντίον μου για μια υπόθεση κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δηλαδή ότι κάνω ό,τι θέλω με τα χρήματα του Ευρωκοινοβουλίου.

Και υποψιάστηκα ότι θα βγουν κάποιες ψεύτικες ειδήσεις διότι έρχονται εκλογές. Να σημειώσω ότι σε τέτοιο σκάνδαλο λειτουργεί ως διαφήμιση για να με διασύρουν. Σε ένα podcast που ήμουν καλεσμένος είπα όιτ μπορεί να με φυτέψουν πολλά για κάτι που δεν έκανα. Όλα αυτά τώρα προέκυψαν από μία ανώνυμη καταγγελία που ποιος ξέρει ποιος το έκανε και με ποιο σκοπό; Όποιος και να είναι θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά. Γιατί μου έδωσε αφορμή να κάνω κάτι που είχα σκοπό να κάνω από την αρχή που έγινα Ευρωβουλευτής. Για να μην χρειάζεται στο μέλλον να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Θα έχουμε απόλυτη διαφάνεια στα πάντα στο μπάτζετ μου ως Ευρωβουλευτής, που ξοδεύω το κάθε σεντ. Για να μπορείτε να μπαίνετε να βλέπετε ακριβώς και να κριτικάρετε τα έξοδά μου».

govastiletto.gr – Φειδίας Παναγιώτου: Με μύτη κλόουν ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματός του