Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, ένα από τα πιο εμβληματικά top models των 00’s, είναι γνωστή για τα πόδια της μήκους 1,24 μ., που κατέχουν ρεκόρ Γκίνες.

Σπούδασε Ιατρική στην Πράγα όταν κέρδισε σε έναν διαγωνισμό μοντέλων, ξεκινώντας την καριέρα της με το brand Wonderbra, και αργότερα συνεργάστηκε με τη Victoria’s Secret στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα έγινε περισσότερο γνωστή μέσα από τον γάμο της με τον ποδοσφαιριστή Christian Karembeu, ενώ έχει περπατήσει σε πασαρέλες διάσημων οίκων και φωτογραφήθηκε για μεγάλα περιοδικά, με συμμετοχή ακόμα και στον κινηματογράφο.

Τώρα, η ίδια εμφανίζεται σε ένα party του νέου περιοδικού LUI στο Παρίσι με μια σοκαριστική νέα εμφάνιση: platinum blonde pixie κούρεμα, αποχρωματισμένα φρύδια και εμφανώς αδυνατισμένη, η εικόνα της δεν θυμίζει σε τίποτα την εποχή της μόδας.

Πρόκειται για μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, καθώς έχει επικεντρωθεί στην 8χρονη κόρη της, Nina, από τον γάμο της με τον Αρμένιο επιχειρηματία Aram Ohanian.

Η αλλαγή της δείχνει μια νέα φάση στη ζωή της, συνδυάζοντας την προσωπική ζωή με τις δημόσιες εμφανίσεις, διατηρώντας ωστόσο την επιβλητική της παρουσία.

