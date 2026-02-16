Η χθεσινή της εμφάνιση στον Εθνικό Τελικό της Eurovision δεν ήταν απλώς άρτια. Ήταν καθηλωτική. Με χιούμορ, αυτοπεποίθηση και μια ήρεμη δύναμη που γέμιζε τη σκηνή, η Κατερίνα Βρανά απέδειξε για μια ακόμη φορά γιατί ξεχωρίζει. Όμως, πίσω από το χαμόγελο και τη σιγουριά της παρουσίας της, κρύβεται μια ιστορία που συγκλονίζει.

Μια ιστορία που η ίδια επέλεξε να μοιραστεί δημόσια, μέσα από μια ανάρτηση-εξομολόγηση το 2021, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία που «κόβει» την ανάσα. Στη φωτογραφία, η Κατερίνα Βρανά βρίσκεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι. Διασωληνωμένη, εμφανώς καταπονημένη, με σωληνάκια και ιατρικό εξοπλισμό γύρω της. Είναι η εικόνα μιας γυναίκας που πάλεψε για τη ζωή της και κατάφερε τελικά να βγει ζωντανή.

Έτσι ξεκίνησε την ανάρτηση το 2021 η Κατερίνα Βρανά και συνέχισε: «Μετά από διάτρηση εντέρου που οδήγησε σε σηψαιμία που οδήγησε σε σηπτικό σοκ που οδήγησε σε οργανική ανεπάρκεια, οι γιατροί με βάλαν σε τεχνητό κώμα για να μου σώσουν την ζωή. Στις 23 Απριλίου, τα ζωτικά μου ήταν επικίνδυνα χαμηλά και είχα πολύ λίγες πιθανότητες επιβίωσης.

Μέχρι που έφτασε ο ξάδερφός μου ο Άλεξ, μπήκε στην εντατική και έκατσε πάνω απ’το κρεβάτι μου όπου και τα ζωτικά μου άρχισαν να ανεβαίνουν. Και τώρα, λέει, του χρωστάω σπίτι με πισίνα επειδή μου έσωσε τη ζωή. Τώρα μπορώ και στέκομαι όρθια μόνη μου λίγα λεπτά πριν πέσω, περπατάω υποβασταζόμενη, η όρασή μου είναι ακόμα χάλια αλλά η ομιλία μου έχει φτιάξει σε σημείο που όταν υπαγορεύω κείμενο στο κινητό μου, το κινητό καταλαβαίνει τα μισά απ’όσα λέω. ΧΑΠΥ ΣΧΕΔΟΝ ΠΕΘΑΝΑ ΝΤΕΪ!!!».

