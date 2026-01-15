Η Φαίη Σκορδά σχολίασε στον αέρα του Buongiorno στο MEGA τη συγκινητική εξομολόγηση της Ελεονώρας Μελέτη, η οποία αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι είχε βιώσει κακοποίηση στο παρελθόν.

Η Σκορδά εξήγησε ότι η κακοποιητική σχέση στην οποία αναφερόταν η Μελέτη, συνέβη πολλά χρόνια πριν, πριν ακόμα ασχοληθεί με την τηλεόραση: «Το ήξεραν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι, ίσως μετρημένοι στα δάχτυλα, πολύ δικοί της, και δεν είχε αναφερθεί ποτέ σε αυτό. Παρότι ήταν μια παρουσιάστρια με καθημερινή εκπομπή και είχε το βήμα να μιλήσει γι’ αυτό… Ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους που δεν θέλει να μιλήσει. Έρχεται όμως η στιγμή που θα σε κάνει να μιλήσεις, γιατί αισθάνεσαι ότι μπορείς να το υποστηρίξεις όλο αυτό», είπε η Σκορδά.

