Σε έναν χαλαρό on air διάλογο στο πλατό του Buongiorno, η Βίκυ Παγιατάκη και η Φαίη Σκορδά συζήτησαν με χιούμορ για τον γάμο.

Η αστρολόγος, λίγο πριν ξεκινήσει τη στήλη της, απευθύνθηκε στη Φαίη Σκορδά με παιχνιδιάρικη διάθεση, λέγοντάς της πως τη βλέπει «μια χαρά γυναίκα» και αμφισβητώντας την ανάγκη να προχωρήσει σε γάμο.

Η Φαίη Σκορδά απάντησε πως ο γάμος αποτελεί διαφορετική φιλοσοφία ζωής για τον κάθε άνθρωπο, σημειώνοντας ότι ο καθένας βλέπει διαφορετικά τις προσωπικές του επιλογές και σχέσεις.

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε πιο ανάλαφρο τόνο, με τους συνεργάτες της εκπομπής να συμμετέχουν στο χιούμορ γύρω από το ενδεχόμενο γάμου, δημιουργώντας ένα ευχάριστο κλίμα στο πλατό.

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