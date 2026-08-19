Ο δεύτερος ετήσιος διαγωνισμός Dogue Competition του περιοδικού Vogue έφτασε στο τέλος του, με έναν τετράποδο σταρ να ξεχωρίζει ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφιότητες από ολόκληρο τον κόσμο.

Οι αναγνώστες του δημοφιλούς περιοδικού κλήθηκαν να φωτογραφίσουν τα κατοικίδιά τους σαν επαγγελματίες μοντέλα, με έπαθλο μια θέση στο περιζήτητο εξώφυλλο του «Dogue». Μετά από αυστηρή αξιολόγηση ανάμεσα σε 25 τελικούς φιναλίστ, ο μεγάλος τίτλος απονεμήθηκε στον Sir Spud.

Με την αρχοντική του στάση, τα σταυρωμένα μπροστινά πόδια και ένα βλέμμα γεμάτο αυτοπεποίθηση και περιέργεια, κατάφερε να κλέψει τις καρδιές των κριτών και του κοινού.

Τα κριτήρια της νίκης και το «dogueness»

Η κριτική επιτροπή της Vogue στήριξε την τελική της απόφαση σε τρεις βασικούς άξονες:

Σύνθεση φωτογραφίας (50%): Η αισθητική και η καλλιτεχνική αρτιότητα του πλάνου.

Η αισθητική και η καλλιτεχνική αρτιότητα του πλάνου. Προσωπικότητα του σκύλου (25%): Ο χαρακτήρας και η εκφραστικότητα που αποτυπώνονται στον φακό.

Ο χαρακτήρας και η εκφραστικότητα που αποτυπώνονται στον φακό. «Dogueness» (25%): Το πόσο αυθεντικά αποδίδει το ιδιαίτερο πνεύμα και το στυλ του Dogue.

Ο Sir Spud κέρδισε τις εντυπώσεις με την άψογη στάση του σώματός του και το καθηλωτικό του βλέμμα, το οποίο συνδυάζει την απόλυτη αυτοπεποίθηση με μια έντονη, γοητευτική περιέργεια. Η Vogue τον παρουσίασε επίσημα ως το νέο πρόσωπο του εξωφύλλου, δίπλα στην αφοσιωμένη κηδεμόνα του, Amina.

Από τις μοναχές στο… «Sputnik»

Πίσω από τον νέο σταρ του Dogue κρύβεται μια ιδιαίτερη ιστορία. Το όνομα Sir Spud δεν επιλέχθηκε από την οικογένειά του.

Όπως αποκαλύπτει η κηδεμόνας του, Amina «Ο Sir Spud πήρε το όνομά του από καθολικές μοναχές όταν γεννήθηκε. Όταν τον υιοθετήσαμε, φοβόμασταν πολύ να το αλλάξουμε».

Ωστόσο, οι λάτρεις της ιστορίας στην οικογένειά του, του έδωσαν το παρατσούκλι «Sputnik».

Η Amina συμπληρώνει χαριτολογώντας πως, αν μπορούσαν να τον ταξιδέψουν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αυτό θα ήταν το διάστημα λέγοντας «Θα θέλαμε να μπορούσαμε να πάρουμε τον Sir Spud σε ένα ταξίδι ανάμεσα στα άστρα, όπου θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο παρατσούκλι του».

Η «ανθρώπινη» πόζα που έγινε σήμα κατατεθέν

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία που κάνουν τον Sir Spud να ξεχωρίζει είναι η μοναδική του συνήθεια στον τρόπο που κάθεται.

«Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται, ο Sir Spud κάθεται πάντα με τα μπροστινά του πόδια σταυρωμένα, όπως ακριβώς στη φωτογραφία του. Παίρνει αυτή τη στάση ακόμη και όταν κοιμάται», περιγράφει η Amina.

Χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο πιστό και τρυφερό σκύλο που θέλει να βρίσκεται πάντα στην αγκαλιά των ανθρώπων του, η οικογένεια του Sir Spud πανηγυρίζει πλέον την κατάκτηση της κορυφής στον κόσμο της μόδας των κατοικιδίων.