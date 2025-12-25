Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σμαράγδα Καρύδη έστειλε τις δικές της χριστουγεννιάτικες ευχές, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για τη θερμή ανταπόκριση και την αγάπη του κοινού.

Η αγαπημένη ηθοποιός συνόδευσε το μήνυμά της με σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τα παρασκήνια του επετειακού reunion του «Παρά Πέντε», προσφέροντας στους θαυμαστές της μια νοσταλγική ματιά πίσω από τις κάμερες της εμβληματικής σειράς, 20 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή.

«Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε εχθές είναι τόση που θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια.

Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο», έγραψε η Σμαράγδα Καρύδη.

Η ανάρτηση της Σμαράγδας Καρύδη…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Smaragda Karydi (@smaragda_karidi_official)



